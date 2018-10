O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Outubro de 2018 15:05 05. Outubro 2018 - 15:05

(Reuters) - A Polícia Federal prendeu, em parceria com a polícia paraguaia, cinco brasileiros suspeitos de planejarem o resgate de um líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas que atualmente encontra-se preso no Paraguai, informou a PF na noite de quinta-feira.

"O processamento de dados de inteligência, obtidos através dos instrumentos de cooperação internacional entre os dois países, viabilizou a identificação e a localização do grupo", disse em nota a PF, acrescentando que os presos são quatro homens e uma mulher.

De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos presos estavam em três casas em Assunção, de onde pretendiam realizar o resgate do preso durante o fim de semana. Foi encontrada grande quantidade de armas e munições nas casas onde estavam os suspeitos, acrescentou a polícia.

