Macaco observa ao lado do poluído rio Yamuna, perto do Taj Mahal, em Agra, na Índia 19/05/2018 REUTERS/Saumya Khandelwal

Por Sunil Kataria

AGRA, Índia (Reuters) - O mármore branco do Taj Mahal está se tornando amarelo e verde, já que o mausoléu indiano do século 17 está sendo vítima do ar sujo da oitava cidade mais poluída do mundo.

Uma das Sete Maravilhas do Mundo, o Taj Mahal flanqueia um rio repleto de lixo e muitas vezes é envolvido pela poeira e pela mistura de neblina e fumaça que emana de chaminés e veículos de Agra, cidade do norte do país.

Insetos minúsculos do minguante rio Yamuna, no qual a cidade despeja seu esgoto, se infiltram no Taj Mahal, e seu excremento mancha ainda mais o mármore, disse um advogado ambientalista à Suprema Corte da Índia.

O tribunal criticou o governo por não fazer o suficiente para preservar o monumento, construído pelo imperador mongol Shah Jahan como mausoléu para sua esposa, Mumtaz Mahal.

"Se os cientistas e os (conservacionistas) não conseguem fazer as coisas, deveriam ser capazes de contatar especialistas estrangeiros ou conservacionistas, aqueles que podem vir, e eles ficarão imediatamente felizes em ajudar", disse o advogado M.C. Mehta, que vem lutando para salvar o Taj Mahal da poluição há três décadas.

Restauradores vêm usando uma massa de minerais de argila para limpar o mármore – ela retira as impurezas da superfície e pode ser removida com água.

As autoridades do governo não comentaram. Bhuvan Vikram, arqueólogo superintendente de Agra, disse não estar autorizado a falar com jornalistas.

O ministro da Cultura, Mahesh Sharma, cujo departamento supervisiona monumentos históricos, disse que o Ministério do Meio Ambiente está mais qualificado para falar do assunto, mas este último não estava disponível.

(Reportagem adicional de Sudarshan Varadhan)

