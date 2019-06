(Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse neste domingo que espera que uma carta enviada pelo presidente Donald Trump ao líder norte-coreano Kim Jong Un possa abrir caminho para novas conversas mirando o fim do programa nuclear da Coreia do Norte.

Pompeo, que confirmou a carta de Trump a Kim antes de embarcar em Washington para uma viagem rumo ao Oriente Médio, afirmou que os EUA estão prontos para retomar as negociações com a Coreia do Norte imediatamente.

"Estou esperançoso de que isso nos dará uma boa base para começarmos... essas importantes discussões com os norte-coreanos", disse Pompeo a jornalistas.

Mais cedo, a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA afirmou que Kim Jong Un recebeu uma carta pessoal de Trump. Sem fornecer detalhes sobre a carta, a KCNA afirmou que Kim descreveu-a como tendo "um conteúdo excelente".

"Kim Jong Un disse que irá avaliar seriamente o interessante conteúdo", afirmou a reportagem da agência estatal.

As conversas entre os EUA e a Coreia do Norte estão paralisadas desde o fracasso de um encontro em fevereiro entre Trump e o líder norte-coreano em Hanoi, no Vietnã.

Pompeo também não comentou o conteúdo da carta de Trump, mas afirmou que os EUA estão trabalhando para criar as bases para discussões desde que Trump encerrou abruptamente as negociações em Hanoi.

Um representante do governo dos EUA disse na quarta-feira que os norte-americanos não têm pré-condições para novas conversas, mas que um avanço dependerá de medidas significativas e verificáveis da Norte Coreia para abandonar seu programa de armas nucleares.

Trump deverá visitar a Coreia do Sul na próxima semana, para encontros com o presidente sul-coreano Moon Jae-in após participar de reuniões do G-20 no Japão.

(Por Jason Lange em Washington)

