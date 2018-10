O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 16:36 03. Outubro 2018 - 16:36

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, responsabilizou o Irã, nesta quarta-feira, por ameaças sofridas por missões dos Estados Unidos no Iraque e disse que Washington está encerrando um tratado de amizade com Teerã.

"O Irã é a origem da atual ameaça a norte-americanos no Iraque", disse Pompeo a repórteres no Departamento de Estado. "Nossos dados de inteligência nesse sentido são sólidos. Podemos ver a mão do aiatolá e de seus capangas apoiando esses ataques contra os Estados Unidos."

(Reportagem de Lesley Wroughton)

