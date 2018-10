O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Pompeo em reunião com príncipe saudita Salman em Riad 16/10/2018 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse nesta terça-feira que os líderes sauditas negam qualquer conhecimento sobre o que aconteceu em seu consulado em Istambul durante uma visita do jornalista saudita Jamal Khashoggi e prometeu uma investigação séria e confiável.

"Durante cada uma das reuniões de hoje, a liderança saudita negou veementemente qualquer conhecimento do que aconteceu em seu consulado em Istambul", disse Pompeo em um comunicado da Arábia Saudita.

"Minha avaliação dessas reuniões é que há um sério compromisso em determinar todos os fatos e garantir a responsabilidade, incluindo responsabilidade para líderes seniores ou autoridades de alto escalão da Arábia Saudita."

Khashoggi, que mora nos Estados Unidos e é um crítico destacado do príncipe herdeiro da coroa saudita, Mohammed bin Salman, desapareceu depois de entrar no consulado em 2 de outubro. Autoridades turcas disseram acreditar que ele foi assassinado dentro do edifício e que seu corpo foi removido, o que os sauditas negam enfaticamente.

