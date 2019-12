Por Jonathan Landay e Daphne Psaledakis

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, reafirmará o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia nesta semana, disse o Departamento de Estado nesta segunda-feira, na visita de mais alto nível dos EUA desde o impeachment do presidente Donald Trump por causa da condução das relações com a Ucrânia.

A conduta de Trump na política da Ucrânia levantou questões sobre seu compromisso com a segurança do país, num momento em que luta contra rebeldes apoiados pela Rússia e tenta recuperar a Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Uma autoridade de alto escalão do Departamento de Estado disse que Pompeo enfatizará nas negociações com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e outras autoridades que, conforme a Ucrânia enfrenta seus desafios, os Estados Unidos apoiam o país.

Pompeo também reafirmará o apoio dos EUA às reformas anticorrupção de Zelenskiy, disse a autoridade, que não pôde ser identificada sob as regras de um briefing a respeito da viagem de Pompeo, de 3 a 7 de janeiro, a Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão e Chipre.

A Câmara dos Deputados dos EUA, controlada pelo Partido Democrata, aprovou em 18 de dezembro impeachment contra Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso, decorrente de sua tentativa de pressionar Zelenskiy a abrir investigações contra o ex-vice-presidente Joe Biden, um dos principais candidatos a enfrentar Trump nas eleições de 2020, e uma teoria desmascarada sobre interferência eleitoral.

O alto funcionário do Departamento de Estado evitou perguntas sobre se Pompeo abordaria as investigações contra Trump com os líderes ucranianos.

"Não posso falar todos os tópicos que serão discutidos nessas reuniões bilaterais", disse o funcionário.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram