Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pressionou na quarta-feira o principal diplomata da China sobre a necessidade de total transparência e compartilhamento de informações, no momento em que Washington aumenta a pressão sobre Pequim devido ao surto de coronavírus.

As tensões entre as duas principais economias do mundo em relação à pandemia, que já infectou mais de 2 milhões de pessoas, aumentaram novamente, com a decisão do presidente Donald Trump de suspender recursos dos EUA para a Organização Mundial da Saúde (OMS), acusando-a de ser "centrada na China".

Pompeo, um crítico da China, também disse que a agência da Organização das Nações Unidas não cumpriu suas promessas. Ele tem acusado Pequim repetidamente de encobrir a escala do surto nos primeiros dias e não compartilhar dados precisos.

Na quarta-feira, ele transmitiu a posição dos EUA ao seu colega, Yang Jiechi, principal diplomata da China. "O secretário enfatizou a necessidade de total transparência e compartilhamento de informações para combater a pandemia de Covid-19 e evitar futuros surtos", disse o Departamento de Estado em um comunicado sobre a ligação.

A emissora estatal chinesa CCTV informou que Yang disse a Pompeo ser crucial que Washington e Pequim gerenciem adequadamente suas relações durante o surto de coronavírus e que espera que os Estados Unidos se concentrem na cooperação e ajudem a promover as relações bilaterais.

(Reportagem adicional de David Brunnstrom)

