Este conteúdo foi publicado em 2 de Outubro de 2018 22:32 02. Outubro 2018 - 22:32

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, viajará a Pyongyang neste sábado para negociações de desnuclearização com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira.

Pompeo também viajará para Japão, Coreia do Sul e China entre os dias 6 e 8 de outubro, informou a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Heather Nauert, a repórteres.

"Acho que isso mostra o progresso e a energia que o secretário está desempenhando em sua quarta viagem em menos de um ano", disse Nauert. "Claro, temos muitas maneiras de seguir, mas estamos ansiosos para os próximos passos nesta conversa", acrescentou.

A visita de Pompeo ocorre antes de uma segunda cúpula planejada entre Kim e o presidente Donald Trump. O convite para retornar a Pyongyang para discutir os esforços de desnuclearização norte-coreanos foi feito durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, em meio às sessões da ONU na semana passada.

Nauert disse que as reuniões no Japão, na Coreia do Sul e na China têm como objetivo informar as contrapartes das negociações em Pyongyang.

Kim se comprometeu a abandonar as armas nucleares, embora suas ações tenham ficado aquém das exigências de Washington de um inventário completo dos programas de armas da Coreia do Norte e de medidas irreversíveis para abandonar um arsenal nuclear que potencialmente ameaça os Estados Unidos.

(Reportagem de Lesley Wroughton)

