14 de Agosto de 2018

Ponte que desabou em Gênova, em foto divulgada pelos bombeiros italianos 14/08/2018 Divulgação via Reuters

ROMA (Reuters) - Uma ponte desmoronou nesta terça-feira na cidade portuária de Gênova, no norte da Itália, em um incidente que o ministro dos Transportes descreveu como uma possível "imensa tragédia".

O chefe do serviço local de ambulâncias disse que há "dezenas de mortos", relatou a agência de notícias italiana Adnkronos.

A ponte desmoronou por volta de 11h30 (6h30 no horário de Brasília) durante fortes chuvas, e os bombeiros também reconheceram que é provável que haja vítimas.

A mídia italiana mostrou imagens do viaduto desmoronado, que foi construído sobre a autoestrada A10 nos anos 1960. A estrutura passou por reformas em 2016.

Uma testemunha disse à Sky Italia que viu "oito ou nove" veículos em cima do viaduto no momento do desmoronamento, que descreveu como uma "cena apocalíptica".

O ministro dos Transportes, Danilo Toninelli, disse em publicação no Twitter que está "acompanhando com grande apreensão o que parece ser uma imensa tragédia".

(Reportagem de Massimiliano Di Giorgio)

