Primeira-ministra britânica, Theresa May, dá entrevista em Liverpool 07/01/2019 Anthony Devlin/Pool via REUTERS

(Reuters) - Uma porta-voz do governo britânico disse nesta segunda-feira que a primeira-ministra Theresa May sempre afirmou que o Reino Unido deixará a União Europeia em 29 de março e que não estenderá o prazo do Artigo 50.

Ao acionar o Artigo 50, o Reino Unido iniciou a contagem regressiva de um processo de saída da UE de dois anos.

Neuer Inhalt Horizontal Line