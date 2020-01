Por Luis Valentin Ortiz

SAN JUAN, Porto Rico (Reuters) - A governadora de Porto Rico, Wanda Vázquez, declarou estado de emergência e ativou a Guarda Nacional nesta terça-feira após uma série de terremotos -- incluindo um de magnitude 6,4 -- atingir a ilha do Caribe.

Os tremores mataram pelo menos uma pessoa, derrubaram a energia em grande parte da ilha e causaram danos significativos, informaram autoridades e meios de comunicação.

Vázquez disse que todos os escritórios do setor público, com exceção dos serviços de emergência, permanecerão fechados nesta terça-feira enquanto os planos de emergência são implementados. A ordem de emergência e a ativação da Guarda Nacional foram posteriormente publicadas em um site oficial do governo.

A ilha foi atingida por uma série de terremotos nos últimos dias, incluindo um tremor de magnitude 5,8 na segunda-feira que danificou algumas casas na costa sul.

O território norte-americano ainda está se recuperando de um par de furacões devastadores de 2017 que mataram cerca de 3 mil pessoas e destruíram boa parte da infraestrutura de uma ilha que está lidando com um processo de falência para reestruturar cerca de 120 bilhões de dólares em obrigações de dívida e pensão.

Vázquez, que assumiu o cargo de governadora em agosto depois que Ricardo Rossello deixou o posto diante de protestos maciços nas ruas, tuitou pedidos para que as pessoas permanecessem calmas.

O primeiro e maior terremoto desta terça-feira, de magnitude 6,4, ocorreu a uma profundidade de 10,0 quilômetros, perto de Ponce, na costa sul da ilha, segundo o Centro Geológico dos EUA.

