Este conteúdo foi publicado em 24 de Outubro de 2018 16:55 24. Outubro 2018 - 16:55

Politiciais fora do Time Warner Center, em Manahattan 24/10/2018 REUTERS/Kevin Coombs

(Reuters) - Pacotes suspeitos enviados ao ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, à ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton e ao edifício Time Warner Center em Nova York foram interceptados, disseram autoridades nesta quarta-feira.

O envio dos pacotes aos dois líderes democratas e de uma bomba à residência de um dos maiores doadores do partido na segunda-feira, acontecem cerca de duas semanas antes das eleições do dia 6 de novembro, que determinarão se os republicanos manterão o controle do Congresso em um país profundamente polarizado.

A informação de que um pacote suspeito também teria sido enviado à Casa Branca foi depois considerada falsa, afirmou fonte com conhecimento do assunto.

O pacote enviado a Hillary Clinton foi descoberto na noite de terça-feira, e outro endereçado a Obama foi encontrado na manhã desta quarta, ambos durante verificações de correspondência rotineiras, disse o Serviço Secreto dos EUA.

Nem Obama nem Hillary correram risco, acrescentou.

Em comunicado, a Casa Branca condenou as tentativas de ataques contra Obama e Clinton.

"Esses atos aterrorizantes são desprezíveis e todos os responsáveis serão punidos em toda a extensão da lei", disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. "O Serviço Secreto dos Estados Unidos e outras agências de segurança estão investigando e tomarão todas as ações apropriadas para proteger qualquer um ameaçado por esses covardes."

O FBI disse estar investigando os pacotes.

"Os pacotes foram identificados imediatamente como potenciais dispositivos explosivos durante procedimentos rotineiros de verificação de correspondência e foram tratados apropriadamente como tais", disse o Serviço Secreto em comunicado.

O pacote enviado a Hillary em sua casa em Chappaqua, um subúrbio do Estado de Nova York, era um artefato explosivo, noticiou o jornal The New York Times.

O prédio da Time Warner, em Nova York, foi esvaziado na manhã desta quarta-feira depois que um pacote suspeito enviado por correio foi encontrado na sala de correspondência da CNN, afirmaram a polícia de Nova York e a própria emissora, que tem um escritório no prédio. Ainda segundo a CNN, o pacote suspeito era endereçado ao ex-diretor da CIA John Brennan.

O esquadrão antibomba da polícia de Nova York disse que o pacote parecia um dispositivo explosivo, mas que a situação estava sob controle, segundo a CNN.

A descoberta dos pacotes aconteceu depois que uma bomba pequena foi encontrada no início da semana na casa do bilionário George Soros em Katonah, subúrbio da cidade de Nova York.

"Nada chegou à casa deles", disse o porta-voz do ex-presidente dos EUA Bill Clinton. Um porta-voz de Hillary respondeu as perguntas encaminhando o comunicado do Serviço Secreto.

(Por Makini Brice, em Washington, e Gabriella Borter, em Nova York; Reportagem adicional de Subrat Patnaik, em Bengaluru)

