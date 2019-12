Por Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - O senador norte-americano Bernie Sanders passou no teste de estresse este mês depois que um ataque cardíaco exigiu a colocação de dois stents em uma artéria em outubro, disseram nesta segunda-feira os médicos do candidato à indicação democrata para e eleição presidencial de 2020.

A campanha de Sanders divulgou cartas de seu médico principal e de dois especialistas em coração, que deram ao pré-candidato de 78 anos um atestado de saúde após exames físicos, monitoramento de eletrocardiograma e teste de esforço em esteira.

"O sr. Sanders está mais do que preparado para realizar atividades vigorosas e uma ocupação que exige resistência e capacidade de lidar com muito estresse", disse Philip A. Ades, diretor de reabilitação cardíaca do Centro Médico da Universidade de Vermont (UVM), onde o senador fez o teste de estresse em 11 de dezembro.

Ades afirmou na carta que a capacidade de exercício de Sanders estava na média para homens saudáveis de sua idade sem doença cardíaca conhecida.

Sanders foi hospitalizado após sofrer dores no peito durante um evento de campanha em Las Vegas em 1º de outubro e suspendeu temporariamente as aparições na campanha.

Ele voltou à campanha promovendo sua agenda --que inclui a expansão dos serviços de saúde administrados pelo governo-- dentro de semanas e pareceu saudável durante os debates televisionados em novembro e dezembro.

Sanders tem o apoio de cerca de 18,9% dos eleitores na disputa interna do Partido Democrata, de acordo com uma média de pesquisas de opinião recentes da Real Clear Politics. Sanders fica atrás do ex-vice-presidente Joe Biden, que está com 28,3%, mas está à frente da senadora Elizabeth Warren (15,3%) e so prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg (8,3%) na média das pesquisas.

Martin M. LeWinter, cardiologista da UVM, disse em uma carta que, embora Sanders tenha sofrido um modesto dano no músculo cardíaco e esteja recebendo algum medicamento, ele não apresenta nenhum sintoma negativo.

