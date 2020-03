NICE, França (Reuters) - O príncipe Albert de Mônaco testou positivo para o coronavírus, mas sua saúde não é motivo de preocupação, informou seu gabinete nesta quinta-feira.

"O príncipe Albert continua a trabalhar de seu escritório em seu apartamento particular", disse o gabinete em nota.

O escritório disse que o príncipe Albert está em contato constante com membros de seu gabinete, do governo e de sua equipe mais próxima.

O príncipe Albert, de 62, é o chefe da centenária Casa de Grimaldi, e filho do falecido príncipe Rainier III e da atriz Grace Kelly.

Ele assumiu o trono em 2005 e se casou com a ex-campeã nacional de natação da África do Sul Charlene Wittstock em 2011. O casal tem um casal de filhos nascidos em 2014.

O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, também disse nesta quinta-feira que havia testado positivo para o coronavírus.

O ator vencedor do Oscar Tom Hanks e sua esposa, a atriz Rita Wilson, e a esposa do primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau, Sophie, também estão entre as figuras públicas que foram diagnosticadas positivamente com o vírus.

O vírus do Covid-19 infectou quase 219 mil pessoas pelo mundo todo e o número de mortos passou dos 8.900.

(Reportagem de Eric Gaillard e Matthias Galante)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram