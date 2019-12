Ativista do clima Greta Thunberg durante protesto em Turim 13/12/2019 REUTERS/Guglielmo Mangiapane

TURIM, Itália (Reuters) - A incansável ativista do clima Greta Thunberg vem cruzando o globo de ponta a ponta de carro, trem e barco --mas não de avião-- para exigir ações contra a mudança climática. Mas agora até ela precisa de um descanso.

Recém-eleita pela revista Time como Personalidade do Ano, a sueca de 16 anos se uniu a milhares de pessoas na cidade de Turim, no norte da Itália, nesta sexta-feira, em um protesto para pressionar o governo a fazer mais para cortar as emissões de carbono.

Greta, que se recusa a viajar de avião, partiu de Madri rumo a Turim de trem e carro depois de participar de uma cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o clima na capital espanhola. Ela chegou à Europa poucos dias antes a bordo de um catamarã depois de passar meses em campanha nos Estados Unidos.

Agora ela precisa relaxar um pouco.

"Estarei em casa no Natal e depois tirarei férias, porque é preciso se dar um descanso", disse ela a repórteres na cidade italiana. "Senão você não consegue fazer isso o tempo todo".

Mas a renomada ativista mostrou energia de sobra ao discursar no evento em Turim, berço da montadora Fiat situado em uma das regiões mais industrializadas e poluidoras do país.

"2019 está quase no fim. Precisamos fazer com que 2020 seja o ano da ação, seja o ano em que dobramos a curva das emissões globais", disse ela à plateia jovem.

"Faremos pressão naqueles que estão no poder, fazemos com que eles ajam e assumam a responsabilidade".

(Por Cristiano Corvino)

