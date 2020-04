Agentes de saúde fazem caminhada durante pausa no expediente em hospital de Nova York 16/04/2020 REUTERS/Caitlin Ochs

(Reuters) - O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, disse nesta segunda-feira que pode demorar semanas, senão meses, para a metrópole mais populosa dos Estados Unidos reabrir devido à falta de exames em grande escala, apesar de as autoridades de outras localidades terem começado a revogar restrições à vida cotidiana.

De Blasio, cuja cidade está no epicentro da crise de coronavírus no país, disse que esta precisa estar realizando centenas de milhares de exames por dia e ver as hospitalizações diminuírem mais antes de reativar a economia.

"Poderíamos chegar lá, mas não conseguimos fazê-lo sem exames abrangentes, e até agora o governo federal ainda não conseguiu arranjar isso", disse De Blasio no programa "Morning Joe" da rede MSNBC, acrescentando que acabar com o distanciamento social cedo demais pode reativar o vírus.

"O governo federal, especialmente, precisa receber o memorando dizendo que isso ainda não acabou, e se você fingir que acabou só vai voltar e piorar tudo."

O alerta de De Blasio sobre os exames ecoou comentários feitos por vários governadores durante o final de semana em que estes contestaram as afirmações do presidente Donald Trump, segundo o qual estes têm exames suficientes da Covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Os EUA têm de longe o maior número de casos confirmados de coronavírus do mundo – são mais de 750 mil infecções e mais de 40.500 mortes, quase metade delas no Estado de Nova York, de acordo com uma contagem da Reuters.

As diretrizes de Trump para reativar a economia recomendam um registro estadual de 14 dias de recuo na quantidade de casos antes da suspensão gradual das restrições, mas o presidente republicano pareceu incentivar os manifestantes que querem reabrir mais cedo com uma série de tuítes publicados na sexta-feira pedindo-os que "LIBERTEM" Michigan, Minnesota e Virgínia – todos Estados com governadores democratas.

Estima-se que 2.500 pessoas se reuniram no capitólio estadual de Olympia, em Washington, para protestar contra a ordem de confinamento domiciliar do governador democrata Jay Inslee, uma de várias manifestações.

Os moradores da Flórida tiveram permissão de voltar a algumas praias depois que o governador, Ron DeSantis, aprovou o relaxamento de algumas restrições.

Charlie Latham, prefeito de Jacksonville Beach, disse que o primeiro final de semana de reabertura da praia com horário limitado correu bem, sem prisões de pessoas por violação das regras de distanciamento social, que incluem a proibição de cadeiras.

(Por Nathan Layne em Wilton, Connecticut, e Doina Chiacu em Washington D.C.)

