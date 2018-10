O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Outubro de 2018 22:33 17. Outubro 2018 - 22:33

Primeira-ministra britânica, Theresa May, durante encontro com líderes da UE em Bruxelas 17/10/2018 REUTERS/Francois Lenoir

Por Gabriela Baczynska e Daphne Psaledakis

BRUXELAS (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, não ofereceu nenhuma proposta nova do Brexit aos seus colegas da União Europeia em uma conferência nesta quarta-feira, mas garantiu que está trabalhando bastante para garantir um acordo.

Diplomatas da UE falaram sobre um clima muito mais positivo, com May parecendo mostrar um maior entendimento sobre algumas das principais preocupações da UE, incluindo a necessidade da Irlanda para uma cláusula de seguros que garanta que sua fronteira terrestre britânica nunca seja fechada.

May teve um período de meia hora para falar aos outros líderes do bloco antes que eles fossem jantar sem ela e discutissem as preparações para a possibilidade de um não-acordo do Brexit sob o qual o Reino Unido deixaria a União Europeia sem um tratado para aliviar a interrupção de negócios pelo continente.

Mas três dias depois que as negociações ficaram paralisadas diante da questão da fronteira irlandesa, ameaçando as esperanças de um acordo na conferência, May chegou determinada a ressaltar que um acordo ainda é possível.

"O que nós vimos é que conseguimos resolver a maior parte no acordo de retirada do bloco. Ainda há a questão da fronteira da Irlanda do Norte", disse ela a jornalistas em sua chegada.

"Trabalhando intensivamente e de perto, podemos chegar ao acordo", acrescentou May. "Agora é a hora de fazer ele acontecer".

Um mês depois do último encontro na Áustria, quando sua rejeição às propostas da UE para evitar a retomada de tensões na fronteira da Irlanda do Norte provocou reações enfurecidas, seu tom estava muito mais calmo, segundo disseram autoridades da UE que estavam presentes.

"O tom estava muito mais tranquilo do que em Salzburgo, sem dúvidas. Há uma mensagem de boa vontade", disse Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu.

"Mas eu não percebi nada substancialmente novo em termos de conteúdo", disse . "O tom é de alguém que deseja chegar a um acordo."

Um assessor do presidente francês, Emmanuel Macron, disse que May havia mostrado que estava aberta e interessada em chegar a um acordo. Mais cedo, Macron disse que queria que May explicasse que tipo de acordo ela conseguiria aprovar com seu governo e seu Parlamento.

((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759)) REUTERS ES

