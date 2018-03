O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Março de 2018

Primeira-ministra britânica, Theresa May, discursa em fórum do Partido Conservador em Londres 17/03/2018 REUTERS/Simon Dawson/Pool

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta segunda-feira que a Rússia é responsável pelo envenenamento do ex-agente duplo russo Sergei Skripal, rejeitando negativas do presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente russo disse no domingo que é um absurdo pensar que Moscou está por trás do incidente que deixou Skripal e sua filha em estado grave em um hospital britânico.

"Estou certa de que o que vimos mostra que não há outra conclusão que não a de que o Estado russo é responsável pelo que aconteceu nas ruas de Salisbury", disse May ao canal Sky News quando questionada se Putin estaria mentindo.

