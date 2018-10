O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 13:19 03. Outubro 2018 - 13:19

Premiê britânica, Theresa May, e o marido, Philip, são saudados após ela realizar discurso na conferência do Partido Conservador 03/10/2018 REUTERS/Darren Staples

BIRMINGHAM, Inglaterra (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, defendeu os planos de seu governo para o Brexit nesta quarta-feira, mas advertiu que prefere deixar a União Europeia sem um acordo do que aceitar a divisão do Reino Unido.

May, que foi aplaudida de pé após dançar no palco ao som da música "Dancing Queen" do grupo ABBA, disse estar confiante de que pode chegar a um acordo com a UE sobre a separação do Reino Unido do bloco. Não vai haver, disse, nenhum segundo referendo.

"O Reino Unido não tem medo de sair sem um acordo se for necessário", disse May. "Mas, precisamos ser honestos sobre isso. Sair sem um acordo, introduzindo tarifas e onerosos controles na fronteira, seria um resultado ruim para o Reino Unido e para a União Europeia".

(Reportagem de Kylie MacLellan e William James)

