Este conteúdo foi publicado em 12 de Setembro de 2018 13:40 12. Setembro 2018 - 13:40

Primeira-ministra britânica, Theresa May 12/09/2018 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, lutará contra qualquer tentativa de derrubá-la por parte de parlamentares de seu próprio Partido Conservador, disse o porta-voz da premiê nesta quarta-feira.

Segundo reportagem da BBC, cerca de 50 parlamentares do Grupo Europeu de Pesquisa (ERG), uma ala do Partido Conservador que defende uma saída mais rígida da União Europeia, se encontraram na noite de terça-feira para discutir abertamente o futuro de May.

(Reportagem de Elizabeth Piper)

