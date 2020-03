LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta sexta-feira que foi diagnosticado com coronavírus e vai ficar em isolamento em Downing Street, mas que mesmo assim comandará a reação do governo ao surto que avança pelo país.

Um porta-voz disse que Johnson, de 55 anos, apresentou sintomas leves na quinta-feira, um dia depois de participar da sessão semanal de perguntas e respostas do premiê na Câmara dos Comuns do Parlamento.

"No curso das últimas 24 horas, desenvolvi sintomas leves e fui diagnosticado com coronavírus", disse Johnson. "Agora estou me isolando, mas continuarei a liderar a reação do governo via videoconferência enquanto combatemos este vírus".

Não ficou claro de imediato quantos funcionários de Downing Street e ministros de alto escalão precisarão se isolar, dado que muitos tiveram contato com Johnson nos últimos dias e semanas.

Quando o Reino Unido aplaudiu os agentes de saúde na noite de quinta-feira, Johnson e seu ministro das Finanças, Rishi Sunak, que participaram da homenagem, usaram saídas diferentes de Downing Street e não tiveram contato próximo, de acordo com um fotógrafo da Reuters no local.

Anteriormente, o governo disse que o premiê tinha a opção de delegar poderes ao secretário das Relações Exteriores, Dominic Raab, se necessário.

"O primeiro-ministro fez um exame de coronavírus por sugestão pessoal da principal autoridade médica da Inglaterra, o professor Chris Whitty", disse o porta-voz.

"O exame foi realizado no número 10 (de Downing Street, sede do governo) por funcionários do NHS (Sistema Nacional de Saúde) e o resultado do exame foi positivo".

Até agora, 578 britânicos morreram de coronavírus, e o número de casos confirmados subiu para 11.658.

(Por Guy Faulconbridge e Kate Holton)

