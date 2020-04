Boris Johnson, primeiro ministro do Reino Unido 03/03/2020 Frank Augstein/Pool via REUTERS

Por William James e Costas Pitas

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve passar a segunda noite seguida na unidade de tratamento intensivo nesta terça-feira para ajudar a tratar a infecção por coronavírus, enquanto seu substituto afirmou que ele vencerá a doença já que "é um lutador".

Johnson está recebendo oxigênio para respirar, mas está em condição estável e com bom humor, respirando sem assistência, disse o Secretário de Relações Exteriores britânco, Dominic Raab, que está substituindo Johnson, acrescentando que ele não precisava de ventilação mecânica.

"Estou confiante de que ele estará de volta na dianteira, pois se tem uma coisa que sei sobre esse primeiro-ministro é que ele é um lutador, nos liderando nesta crise dentro de pouco tempo", disse Raab em um pronunciamento diário à imprensa.

A batalha pessoal de Johnson contra o vírus estremeceu o governo e o Reino Unido, que passa agora pela terceira semana de isolamento, e entra no que cientistas dizem que será a fase mais mortal da pandemia de coronavírus, que já matou ao menos 6.159 pessoas no país.

Johnson, de 55 anos, foi internado no Hospital St. Thomas, do lado oposto do rio Tâmisa em relação ao Parlamento, na noite de domingo, após sofrer sintomas que incluíam febre e tosse por mais de 10 dias.

Seu estado se agravou, e ele foi transferido na segunda-feira para uma unidade de tratamento intensivo, para o caso de ter necessidade de respirar com auxílio de um ventilador mecânico.

(Reportagem adicional de Paul Sandle, Kylie MacLellan, Alistair Smout, Andy Bruce, Elizabeth Howcroft e Kate Kelland)

