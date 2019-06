Conte, em entrevista no Palácio Chigi, em Roma 3/6/2019 REUTERS/Remo Casilli

Por Giuseppe Fonte e Crispian Balmer

ROMA (Reuters) - O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, ameaçou renunciar nesta segunda-feira, dizendo a seus dois parceiros de coalizão que ponham fim às constantes disputas ou busquem novas eleições.

Conte, um acadêmico sem base de apoio na política, convocou uma coletiva de imprensa para fazer o extraordinário ultimato depois de meses de discussões dentro de sua coalizão de populistas de direita e legisladores anti-establishment.

"Não estou aqui apenas para sair à deriva", disse Conte a repórteres em sua residência oficial. "Se eles não assumirem claramente suas responsabilidades... então eu me demitirei."

A Liga e o Movimento 5 Estrelas têm brigado por tudo, desde grandes projetos de infra-estrutura e imigração até o significado histórico dos feriados nacionais e quem foi culpado por um acidente de um cruzeiro em Veneza no fim de semana.

A disputa se intensificou desde as eleições parlamentares europeias no mês passado, nas quais a Liga conquistou 34% dos votos, aumentando as especulações de que o líder da Liga, Matteo Salvini, poderia abandonar seus parceiros de coalizão.

Salvini foi ao Twitter ainda enquanto Conte estava falando, dizendo que queria continuar. "Estamos prontos, queremos avançar e não temos tempo a perder. A Liga está dentro", tuitou.

Não houve resposta imediata do líder do 5 Estrelas, Luigi Di Maio, cuja posição foi enfraquecida pela derrota eleitoral na UE, que viu o 5 Estrelas perder metade de seu apoio em pouco mais de 12 meses.

Conte disse que subestimou o impacto da constante campanha eleitoral este ano antes do voto da UE e que uma semana depois da votação o ambiente permaneceu ruim.

