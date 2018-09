O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse ter tido conversas construtivas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito do comércio em Nova York no domingo, antes da segunda rodada de diálogos comerciais entre os dois países nesta semana.

Ele disse aos repórteres em Nova York que os dois conversaram sobre comércio e investimento e reafirmaram seu compromisso de desnuclearizar a Península Coreana.

"Continuarei as discussões sobre comércio com ele em nossa cúpula depois da reunião do ministro da Economia Motegi com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer", disse Abe aos repórteres em um boletim à imprensa transmitido pela emissora japonesa NHK.

Abe e Trump realizarão uma cúpula na quarta-feira nos bastidores da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, disse o principal porta-voz do governo japonês na sexta-feira.

Os principais negociadores comerciais das duas nações – o ministro da Economia do Japão, Toshimitsu Motegi, e Lighthizer – prepararão o terreno para a cúpula em sua segunda rodada de conversas comerciais nesta segunda-feira.

Trump tuitou: "Indo para Nova York. Estarei com o primeiro-ministro Abe do Japão para falar de assuntos militares e comerciais. Fizemos muito para ajudar o Japão, gostaria de ver um relacionamento mais recíproco. Tudo dará certo!"

Abe disse que os EUA e o Japão se manterão em contato constante a respeito da Coreia do Norte e que transmitiu a Trump uma mensagem de familiares de japoneses sequestrados pela Coreia do Norte décadas atrás.

(Por Ayai Tomisawa)

