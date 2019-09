Por David Milliken e William James

LONDRES (Reuters) - O premiê britânico, Boris Johnson, se comparou ao personagem de histórias em quadrinhos "Hulk" em uma entrevista concedida a um jornal da Inglaterra, em que ele ressalta sua determinação de tirar o país da União Europeia em 31 de outubro.

O jornal The Mail on Sunday publicou que Johnson disse que vai encontrar uma maneira de contornar uma recente votação no parlamento que o obriga a adiar o Brexit em vez de tirar o país da UE sem um acordo de transição.

"Quanto mais louco Hulk fica, mais forte Hulk fica", disse Johnson, segundo o jornal. "O Hulk sempre escapa, não importa quão preso ele parece estar - e isso é o que ocorre neste país. Vamos sair (da UE) em 31 de outubro."

O parlamento britânico repetidamente rejeitou o acordo de saída acertado pela antecessora de Johnson, Theresa May, com a UE e neste mês rejeitou a saída do país sem um acordo. A votação irritou muitos britânicos que votaram sim para o Brexit mais de três anos atrás.

Johnson quer aproveitar essa raiva para conseguir maioria em uma eleição nacional antecipada, mas seus esforços para a convocação de uma têm sido minados por partidos da oposição que querem primeiro assegurar que a Inglaterra não poderá sair da UE sem um acordo em 31 de outubro.

