Por Aftab Ahmed e Devjyot Ghoshal

NOVA DÉLHI (Reuters) - A aliança do atual primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deve assegurar uma ampla maioria no Parlamento após uma eleição geral encerrada neste domingo, mostrou a maioria das pesquisas boca de urna, um resultado muito melhor do que o esperado nas últimas semanas.

Modi enfrentou críticas no início da campanha por ter falhado em criar mais empregos e pelos baixos preços agrícolas, e tanto analistas quanto políticos disseram que a disputa eleitoral estava ficando acirrada, com o principal partido de oposição, Congresso, ganhando território.

Mas ele fez campanha entre sua base nacionalista Hindu e transformou a disputa em uma briga por segurança nacional após uma escalada nas tensões com o Paquistão e atacou seu principal adversário por ser frouxo com relação ao arquinimigo do país.

A Aliança Democrática Nacional de Modi (NDA, na sigla em inglês) deve conquistar entre 339 e 365 cadeiras da câmara baixa do Parlamento, composta por 545 membros, seguido por 77 a 108 cadeiras para a aliança de oposição liderada pelo partido Congresso, mostrou a pesquisa boca de urna India Today Axis.

Para governar, um partido precisa conquistar 272 cadeiras.

A contagem de votos registrados em centenas de milhares de máquinas computadorizadas começará no início da quinta-feira e os resultados são esperados até o meio do dia.

Segundo outra pesquisa divulgada pelo canal de televisão Times Now, a aliança de Modi deve conquistar 306 votos. Uma pesquisa da Neta Newsx, porém, prevê que o grupo de Modi ainda ficará 30 cadeiras abaixo do necessário.

Pesquisas boca de urna, no entanto, têm um histórico controverso em um país com 900 milhões de eleitores --dos quais cerca de dois terços votaram na eleição de sete etapas. As pesquisas frequentemente erraram o número de cadeiras, mas o resultado, em geral, tem sido acertado, disseram analistas.

Com três das quatro pesquisas indicando uma clara maioria da aliança de Modi, os mercados acionários indianos devem subir com força na segunda-feira, enquanto também se espera que a rupia indiana se fortaleça contra o dólar, de acordo com participantes do mercado.

Uma vitória clara significaria que Modi poderá realizar as reformas que investidores esperam que tornará a Índia um lugar mais fácil para negócios, disseram eles.

