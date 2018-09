O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente russo, Vladimir Putin, e primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúnem no Kremlin 11/07/2018 Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por telefone nesta terça-feira, após a queda de um avião russo na costa síria, informou o gabinete do líder israelense.

Segundo seu gabinete, Netanyahu disse que a Síria seria responsável por derrubar o avião e ofereceu "toda a informação necessária" para investigar o incidente.

Mais cedo nesta terça-feira, a Rússia acusou Israel de causar indiretamente a queda do avião militar perto do litoral mediterrâneo da Síria e ameaçou retaliar o que descreveu como um ato hostil do Estado judeu.

(Reportagem de Ori Lewis)

