LONDRES (Reuters) - O premiê britânico, Boris Johnson, disse nesta quinta-feira que é necessário se acalmar e que resolver o impasse em torno do Brexit jogaria "água na fervura" após os sérios confrontos com parlamentares ocorridos no dia anterior.

"Nós realmente precisamos unir as pessoas e concluir isso", disse ele à BBC TV.

"Os ânimos precisam se acalmar, e as pessoas precisam ficar juntas, porque apenas concluindo o Brexit é que você realmente irá jogar água na fervura da atual ansiedade".

(Por Michael Holden)

