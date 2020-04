Boris Johnson em vídeo publicado no Twitter 3/4/2020 Twitter/Borisjohnson /via REUTERS

Por Michael Holden e David Milliken

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apresentava melhora nesta quinta-feira em uma unidade de tratamento intensivo em que luta contra o Covid-19, e seu governo prorrogou um mecanismo de retirada de fundos, além de revisar um isolamento mais rigoroso a ser adotado em tempos de paz.

Johnson, de 55 anos, foi internado no hospital St Thomas na noite de domingo com uma febre persistente e tosse e foi posto na UTI na segunda-feira. Ele recebeu oxigênio, mas não foi ligado a um ventilador.

"As coisas estão melhorando para ele", disse seu ministro da Cultura, Oliver Dowden, nesta quinta-feira. "Ele está estável, melhorando, se sentou e interagiu com a equipe médica."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Johnson parecia estar "melhor" depois do que descreveu como um "período duro".

Com o premiê na UTI, o governo britânico enfrenta duas grandes questões: como financiar um aumento enorme nos gastos estatais para apoiar a economia parada e quando começar a amenizar as medidas de isolamento.

Agora que a quinta maior economia do mundo pode enfrentar sua maior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial em meio a gastos e cortes de impostos históricos, o governo disse que ampliou seu mecanismo de saques com o Banco da Inglaterra.

O Banco da Inglaterra concordou em custear temporariamente os empréstimos governamentais em reação ao Covid-19 se os fundos não puderem ser angariados de imediato nos mercados de dívida, ressuscitando uma medida usada amplamente pela última vez durante a crise financeira de 2008.

O governo e o banco disseram que qualquer empréstimo do mecanismo será ressarcido até o final do ano.

Embora se tenha anunciado uma melhora no quadro de Johnson, não está claro quanto tempo ele pode ficar incapacitado, e alguns analistas políticos dizem que existe um vácuo de poder em sua ausência.

O Reino Unido está entrando no que cientistas dizem ser a fase mais mortífera do surto, já que se acredita que as mortes continuarão subindo no final de semana da Páscoa. As cifras mais recentes mostram que o total de mortes de Covid-19 nos hospitais chegou a 7.097.

O órgão de reação de emergência do governo se reunirá nesta quinta-feira para debater como deve lidar com uma revisão das medidas de isolamento.

Dominic Raab, secretário das Relações Exteriores e vice designado de Johnson, presidirá a reunião, mas nenhuma decisão final será tomada.

O prefeito de Londres e o governo regional galês disseram que o isolamento deveria ser mantido.

