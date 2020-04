LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta sexta-feira que permaneceria isolado, uma vez que ainda apresenta sintomas leves do novo coronavírus, incluindo temperatura alta, sete dias depois de testar positivo para o vírus.

"Embora eu esteja me sentindo melhor e tenha feito meus sete dias de isolamento, ainda tenho um dos sintomas, um sintoma menor, ainda tenho febre. De acordo com recomendações do governo, devo continuar meu auto-isolamento até que o sintoma em si vá embora", disse Johnson em uma mensagem de vídeo.

Johnson anunciou há uma semana que havia testado positivo e estaria se isolando em Downing Street.

(Por Guy Faulconbridge e Kate Holton)

