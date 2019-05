PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira que o trabalho de reforma e desenvolvimento da China enfrenta novas circunstâncias e problemas com o aumento das incertezas externas, segundo a televisão estatal.

Xi fez as declarações ao presidir uma reunião sobre o aprofundamento das reformas com autoridades em Pequim.

Apesar dos desafios, a China manterá as reformas estruturais do lado da oferta e manterá as operações econômicas dentro de um intervalo razoável, disse ele, segundo a CCTV.

