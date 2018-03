O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

12 de Março de 2018 12:18

PEQUIM (Reuters) - A China espera conversas tranquilas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, disse o presidente chinês, Xi Jinping, ao chefe do Gabinete de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, nesta segunda-feira, segundo a mídia estatal.

Chung Eui-yong está na China para discutir sua recente visita à Coreia do Norte, durante a qual as duas Coreias concordaram em realizar uma cúpula no próximo mês.

Ele voltou no domingo dos Estados Unidos, onde um convite do líder norte-coreano, Kim Jong Un, para diálogo sobre seu programa nuclear foi entregue ao presidente norte-americano, Donald Trump.

(Reportagem de Ben Blanchard e Lusha Zhang)

