Líder do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, e presidente da China, Xi Jinping 01/07/2017 REUTERS/Bobby Yip

Por Noah Sin e Donny Kwok

HONG KONG (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, recebeu a líder do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, em Pequim, nesta segunda-feira, e disse reconhecer sua coragem de governar o centro financeiro asiático durante os tempos "mais difíceis" vividos pela cidade.

"A situação em Hong Kong em 2019 foi a mais complexa e difícil desde o seu retorno à pátria", disse Xi à imprensa local em breves comentários antes de uma reunião a portas fechadas.

O encontro entre Xi e Lam aconteceu depois que a polícia de Hong Kong disparou gás lacrimogêneo em confrontos noturnos com manifestantes antigovernamentais no domingo, à medida que a pior crise política na ex-colônia britânica em décadas se arrasta para o sétimo mês.

A mídia de Hong Kong disse que as conversas de Lam com Xi poderiam produzir novas diretrizes sobre a crise política na cidade, incluindo uma possível remodelação do gabinete. Xi não entrou em detalhes, mas reiterou seu apoio a Lam, apesar de alguns relatos anteriores da mídia sugerindo que ela poderia ser substituída.

"Continuaremos inabaláveis em apoiá-la a liderar o governo administrativo especial de Hong Kong para governar de acordo com a lei", disse Xi enquanto Lam o ouvia.

Mais cedo, Lam foi recebida pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, que disse que Hong Kong ainda não está livre do "dilema" enfrentado pela economia da cidade após meses de protestos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram