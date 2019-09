BOGOTÁ (Reuters) - A Colômbia entregará à Organização das Nações Unidas (ONU) um dossiê com "provas conclusivas" do apoio do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a grupos terroristas, disse o presidente colombiano, Iván Duque, em discurso na Assembleia Geral da entidade, nesta quarta-feira.

Há tempos a Colômbia acusa Maduro de abrigar combatentes rebeldes e membros de grupos criminosos. As alegações se agravaram no mês passado, quando vários ex-comandantes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram que estão se rearmando em um vídeo que autoridades colombianas dizem ter sido filmado na Venezuela.

Já Maduro acusa a Colômbia de estar se preparando para atacar a Venezuela, e alertou diversas vezes para uma invasão coordenada com os Estados Unidos.

"Meu governo tem provas irrefutáveis e conclusivas que corroboram o apoio da ditadura a grupos criminosos e narcoterroristas que operam na Venezuela para tentarem atacar a Colômbia", disse Duque a líderes mundiais reunidos em Nova York segurando uma cópia do suposto dossiê.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, classificou o discurso de Duque de "vergonhoso" ao conversar com jornalistas na ONU.

Duque disse que entregará os indícios ao presidente da assembleia e ao secretário-geral da ONU.

"Este dossiê, de 128 páginas, contém os indícios da cumplicidade do regime de Nicolás Maduro com os cartéis terroristas que atacam o povo colombiano."

Na segunda-feira, um grupo de países latino-americanos concordou em impor sanções a membros do governo Maduro, mas expressou reservas com o uso da força.

(Por Julia Symmes Cobb)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram