CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O governo da Guatemala disse neste domingo que adiaria a visita do presidente Jimmy Morales a Washington, enquanto espera que o principal tribunal do país da América Central decida sobre medidas migratórias.

O governo guatemalteco disse em um comunicado que "não havia planos de assinar um acordo para converter a Guatemala a um terceiro país seguro" para requerentes de asilo.

(Reportagem de Sofia Menchu)

