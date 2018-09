O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse neste domingo que trabalhará para melhorar as relações políticas e econômicas com a Alemanha durante uma visita ao país no fim deste mês.

A Turquia busca melhorar sua estranha relação com a Europa em um momento em que os laços com os Estados Unidos se deterioraram e a lira vem se desvalorizando acentuadamente.

Erdogan também está viajando aos Estados Unidos para uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) e se encontrará com investidores norte-americanos antes de visitar a Alemanha entre 27 e 29 de setembro.

"Nossa agenda prioritária em minha visita à Alemanha será deixar completamente para trás o período vivenciado nos últimos anos em nossas relações políticas", afirmou o presidente em coletiva de imprensa antes da viagem aos EUA.

"Serão (também) os passos que podem ser tomados para conduzir nossos laços econômicos ainda mais em uma base mutuamente benéfica".

As relações entre Alemanha e Turquia se deterioraram após uma repressão no país que resultou na prisão de milhares de pessoas desde 2016, incluindo cidadãos alemães.

(Por Ali Kucukgocmen)

