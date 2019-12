Presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, da França, Emmanuel Macron, e da Rússia, Vladimir Putin, e a chanceler alemã, Angela Merkel, dão entrevista coletiva após renião em Paris 09/12/2019 Ludovic Marin/Pool via REUTERS

PARIS (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que foi "muito positivo" ter retomado o diálogo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas afirmou que muitas questões seguem sem solução após o encontro entre ambos.

Zelenskiy disse ter insistido que a Ucrânia tem de ter controle total da área leste de seu território e não se comprometeria a ceder nenhuma parcela de seu território.

Putin, por sua vez, disse após o encontro que quer uma mudança na Constituição ucraniana para dar um status especial à região de Donbass.

O presidente russo, que classificou a reunião realizada em Paris como útil, disse precisar de mais pontos de passagem entre as linhas de frente no leste da Ucrânia para civis e a implementação de uma anistia para os envolvidos no conflito na Ucrânia.

Os líderes de Ucrânia, Rússia, França e Alemanha se reuniram em um encontro entre quatro partes em uma renovada tentativa de encerrar um conflito no leste da Ucrânia entre tropas ucranianas e forças apoiadas pela Rússia que já matou mais de 13 mil pessoas.

