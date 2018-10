O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 17:44 09. Outubro 2018 - 17:44

Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, discursa no aeroporto de Davao 08/09/2018 REUTERS/Lean Daval Jr.

Por Manolo Serapio Jr e Manuel Mogato

MANILA (Reuters) - O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, disse nesta terça-feira que uma biópsia indicou que ele não tem câncer, depois que a população pediu informações sobre porque o político de 73 anos faltou a dois eventos oficiais na semana passada.

Quando questionado por repórteres em coletiva de imprensa televisionada no palácio presidencial, Duterte disse: "Deu negativo. Eles tinham uma suspeita... Nós podemos tomar um drink juntos".

Duterte disse que passou pelos exames "apenas para satisfazer a insistência da família. Mas, se dependesse de mim, eu não preciso... Eu não tenho medo.. Não me importo".

O presidente das Filipinas também negou ter passado por outro exame médico em Hong Kong durante o final de semana, quando foi visto fazendo compras com sua companheira e filha mais nova.

O ministro do Interior interino de Duterte disse a repórteres que o presidente informou ao gabinete o resultado dos exames durante reunião na noite de segunda-feira, provocando aplausos.

O presidente fez uma visita não agendada a um hospital quando médicos pediram que ele repetisse procedimentos do trato digestivo três semanas após realizar exames semelhantes.

O estado de Duterte "não é sério" e permanecerá sendo uma questão confidencial, disse seu porta-voz, Harry Roque, em outra coletiva de imprensa.

A Constituição das Filipinas garante que o público seja informado do estado de saúde do presidente em exercício, se for grave.

(Reportagem adicional de Neil Jerome Morales)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português