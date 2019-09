Por Jeffrey Heller

JERUSALÉM (Reuters) - O presidente de Israel deu a incumbência ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de montar um novo governo depois que as conversas sobre dividir o poder com seu maior rival, Benny Gantz, fracassaram na esteira de uma eleição inconclusiva.

Netanyahu, chefe do partido de direita Likud e premiê israelense que ocupou o cargo por mais tempo, ainda não tem um caminho desimpedido para um quinto mandato, já que saiu da votação de 17 de setembro, a segunda deste ano, sem uma maioria parlamentar.

"Decidi dar a você, senhor, a oportunidade de montar um governo", disse o presidente israelense, Reuven Rivlin, a Netanyahu em uma cerimônia de indicação.

O premiê terá 28 dias para formar uma coalizão, e pode pedir uma prorrogação de duas semanas a Rivlin se necessário. A incapacidade de Netanyahu de obter uma vitória na eleição de abril levou ao pleito da semana passada e o deixou enfraquecido politicamente.

Na nova contagem, o Likud recebeu garantia de apoio de 55 parlamentares no Parlamento de 120 assentos, mais do que os 54 do partido de centro Azul e Branco, de Gantz. As duas siglas não conseguiram firmar um acordo de coalizão nas conversas iniciadas na terça-feira.

Avigdor Lieberman, ex-ministro da Defesa e possível fiel da balança, está mantendo seu partido de extrema-direita Yisrael Beitenu em cima do muro desde a eleição 17 de setembro, citando diferenças com os aliados políticos do Likud e do Azul e Branco.

