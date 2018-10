O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Outubro de 2018 19:31 02. Outubro 2018 - 19:31

Por Aislinn Laing e Natalia A. Ramos Miranda

(Reuters) - O presidente chileno, Sebastián Piñera, vai se encontrar com o papa Francisco em Roma durante viagem a países europeus neste mês, no momento em que a Igreja Católica enfrenta uma crise provocada por alegações de abusos sexuais e acobertamentos no Chile e em vários outros países.

O porta-voz de Piñera disse que o presidente do Chile se reunirá com o pontífice no Vaticano em meio a um giro por França, Espanha, Alemanha e Bélgica que começa na sexta-feira. Um porta-voz do Vaticano confirmou que o encontro ocorrerá na manhã de sábado.

O porta-voz do líder chileno não quis informar quem pediu o encontro ou o que será debatido, mas disse que o presidente visitará a Itália somente para ver o papa.

Piñera, católico que comanda um partido de direita tradicionalmente próximo da Igreja, praticamente não falou sobre a crise de abusos sexuais no Chile. Seu tio é Bernardino Piñera, de 102 anos, clérigo aposentado e bispo católico mais idoso do mundo.

Até agora Francisco já aceitou as renúncias de sete dos 34 bispos chilenos, e a Justiça do Chile já investigou 119 alegações de abusos sexuais e acobertamentos envolvendo 167 membros da Igreja, inclusive o cardeal Ricardo Ezzati, arcebispo de Santiago.

No mês passado Piñera disse em uma cerimônia da Igreja que comemorou o dia da independência que espera que a Igreja Católica local enfrente os "tempos sombrios" e aprenda com eles. "A Igreja sabe mais que todos que foi errado", disse.

Ezzati deve ser interrogado na quarta-feira por um procurador civil a respeito das alegações de que acobertou abusos infantis, e vem afirmando sua inocência.

(Por Aislinn Laing e Natalia Ramos)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português