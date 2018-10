O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, participa de reunião no norte do país 10/07/2016 REUTERS/ Ali Owidha

DUBAI (Reuters) - O presidente do Iêmen, apoiado pelo Ocidente e por países do Golfo, demitiu seu primeiro-ministro nesta segunda-feira, culpando-o pela crise econômica em um país devastado pela guerra, de acordo com um comunicado emitido pela agência estatal SABA, leal ao governo do país.

O presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi indicou Maeen Abdulmalik Saeed para substituir Ahmed bin Dagher, que seria investigado pela "negligência de seu governo", segundo a nota.

O Iêmen é um dos países árabes mais pobres como resultado da guerra. Três quartos de sua população, ou 22 milhões de pessoas, requerem assistência humanitária 8,4 milhões estão à beira da fome.

A região norte do país, que inclui a capital Sanaa, é controlada pelo movimento rebelde xiita Houthi, enquanto Hadi, que é apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita que tenta restaurar seu poder, também é contestado no sul por grupos separatistas.

"Isso (a demissão) é o resultado de uma negligência do governo em um período recente em relação à economia e aos serviços administrativos", dizia a nota.

Saeed foi o ministro de Serviços Públicos no gabinete, que opera a partir da Arábia Saudita desde o ano passado.

Bin Dagher está em conflito com os separatistas do sul e seus principais apoiadores, os Emirados Árabes Unidos, que integram a coalizão liderada pelos Emirados Árabes Unidos, que luta contra os Houthis desde 2015.

