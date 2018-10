O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

DUBAI (Reuters) - O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse neste sábado que os Estados Unidos estão isolados de seus aliados tradicionais quanto à abordagem para com o país, e que até mesmo a Europa está do lado de Teerã contra a retomada das sanções norte-americanas.

"Não é muito comum que os EUA tomem decisões e seus aliados tradicionais os abandonem", disse Rouhani em discurso feito ao vivo no Parlamento, na televisão estatal.

Em agosto, Washington retomou sanções contra o Irã, além do setores de metais e automotivo, após ter deixado o acordo multilateral de 2015 que derrubou as punições em troca de uma limitação do programa nuclear iraniano.

Países europeus criticaram a saída dos EUA do acordo e estão adotando uma série de medidas econômicas para compensar as pressões norte-americanas sobre Teerã, que contribuíram para a volatilidade econômica do país.

A interrupção da importação de petróleo iraniano pelos EUA deve começar em 4 de novembro.

Rouhani fez o discurso na abertura de uma sessão do Parlamento para discutir a reforma ministerial que traz um novo responsável pela pasta da Economia, Farhad Dejpasand, visto como um tecnocrata, e outros três ministros ligados à área econômica.

A reforma ministerial vem ao mesmo momento em que o governo enfrenta intensa pressão pela instabilidade econômica causada pelas sanções.

A situação macroeconômica iraniana piorou no ano passado, devido à alta da inflação e do desemprego, além da desvalorização do rial e da corrupção no setor público.

"Há um ano, ninguém acreditaria… que a Europa ficaria do lado do Irã, contra a América", afirmou o presidente. "A Rússia, a China, a Índia e a União Europeia, e alguns países africanos e latino-americanos, são nossos amigos. Temos que trabalhar com eles para atrair investimentos."

