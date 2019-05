Presidente do Irã, Hassan Rouhani, em Sochi, na Rússia 14/02/2019 Sergei Chirikov

LONDRES (Reuters) - O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse nesta quinta-feira que Teerã não vai se render à pressão norte-americana e não vai desistir de seus objetivos mesmo se for bombardeado, à medida que as tensões entre os Estados Unidos e a República Islâmica aumentam.

Rouhani foi mencionado pela agência estatal Irna durante uma cerimônia em comemoração da Guerra entre Irã e Iraque na década de 1980.

"Precisamos de resistência para que nossos inimigos saibam que se eles bombardearem nossa terra, e se nossos filhos forem martirizados, feridos ou presos, nós não vamos desistir de nossos objetivos para a independência do nosso país e de nosso orgulho".

(Reportagem de Bozorgmehr Sharafedin)

