DUBAI (Reuters) - O presidente do Irã, Hassan Rouhani, saudou neste sábado a decisão do Japão de não se juntar a uma missão naval dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, e disse que teve conversas sobre como “quebrar” as sanções dos EUA ao seu país em viagem a Tóquio.

Os desencontros entre Teerã e Washington aumentaram desde o ano passado, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do tratado assinado com o Irã, em 2015, sobre o programa nuclear do país. Outras cinco nações seguem no acordo, mas os EUA retomaram as sanções econômicas contra o país, prejudicando sua economia.

Washington propôs a missão naval depois de vários ataques em maio e junho contra navios mercantis, incluindo petroleiros sauditas, nas águas do Golfo e que, segundo os EUA, foram provocados pelo Irã. Teerã nega.

Em julho, forças iranianas capturaram um petroleiro britânico no Golfo, depois de militares do Reino Unido terem capturado uma embarcação do Irã no Estreito de Gibraltar. Ambos os barcos foram liberados posteriormente.

“O Japão anunciou que não participará dos planos norte-americanos para segurança no Golfo, o que é algo que nós saudamos”, disse Rouhani na TV estatal depois de retornar de uma visita à Malásia e ao Japão.

“O Japão está mandando um navio de vigilância, mas não ao Golfo e ao Estreito de Ormuz”, afirmou. Rouhani disse que suas conversas com o Japão incluíram formas de “quebrar” as sanções dos EUA.

“Para quebrar as sanções, os japoneses tinham uma nova proposta e a discutimos, e foi decidido que continuaremos com as consultas entre os dois países sobre o assunto”, afirmou o presidente.

