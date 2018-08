O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Agosto de 2018 17:11 18. Agosto 2018 - 17:11

LONDRES (Reuters) - Um parlamentar iraniano disse neste sábado que o presidente Hassan Rouhani comparecerá perante o parlamento em 28 de agosto para responder a perguntas sobre a maneira como o governo lida com as batalhas econômicas do Irã, mas um assessor de Rouhani negou a data marcada.

O legislador Assadollah Abbasi foi citado pela agência de notícias parlamentar ICANA: "Foi acordado que a sessão parlamentar para questionar o presidente ocorrerá em 28 de agosto."

No entanto, o vice-presidente de assuntos parlamentares, Hosseinali Amiri, teria dito algumas horas depois pela agência estatal de notícias Irna que "nenhuma data foi fechada" para tal evento.

Seria a primeira vez que o parlamento convocaria Rouhani, que está sob pressão de rivais linha-dura para mudar seu gabinete após deterioração nas relações com os Estados Unidos e com as crescentes dificuldades econômicas.

Os legisladores querem questionar Rouhani sobre temas como câmbio, além do fraco crescimento econômico e do aumento do desemprego.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português