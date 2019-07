CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta terça-feira que uma investigação sobre aço estrutural fabricado no México não afeta um novo pacto comercial norte-americano e não tem relação com ameaças tarifárias anteriores do presidente norte-americano, Donald Trump.

López Obrador disse que se reunirá com os membros do gabinete no final do dia para discutir o assunto.

Na segunda-feira, o governo dos EUA disse que os produtores norte-americanos estavam sendo prejudicados pelas importações de aço estrutural fabricado da China e do México, e que instruiria a agência alfandegária a recolher depósitos em dinheiro dos importadores desse tipo de aço.

(Reportagem de Anthony Esposito)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias