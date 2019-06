López Obrador, durante entrevisa no México 4/6/2019 REUTERS/Gustavo Graf

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta terça-feira que não vai comparecer ao encontro do G20 neste mês, alegando que não quer ser levado a confrontos sobre uma crescente guerra comercial.

Em vez disso, López Obrador disse que vai enviar o ministro das Finanças mexicano, Carlos Urzúa, e o ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, como representantes à cúpula, prevista para 22 e 29 de junho em Osaka, no Japão.

(Reportagem de Dave Graham e Stefanie Eschenbacher)

