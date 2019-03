LIMA (Reuters) - O presidente do Peru, Martín Vizcarra, aceitou nesta sexta-feira a renúncia de seu primeiro-ministro, César Villanueva, que deixa o cargo em um momento em que o apoio ao governo cai nas pesquisas de opinião.

Sem dar detalhes sobre o motivo da saída, o gabinete presidencial afirmou em comunicado que Villanueva apresentou sua renúncia ao cargo que ocupava desde abril de 2018.

A saída foi antecipada por três fontes do governo que falaram com a Reuters.

“(O presidente) agradece profundamente o trabalho realizado com compromisso e entrega por César Villanueva durante sua gestão, espaço no qual foram impulsionadas as políticas de Estado do atual governo em prol do desenvolvimento do país”, disse o comunicado do governo.

Uma pesquisa da empresa Datum Internacional, divulgada na véspera pelo jornal local Perú 21, indicou que o apoio ao governo de Vizcarra caiu 7 pontos percentuais em março, chegando a 56 por cento. Enquanto isso, a desaprovação do governante subiu para 36 por cento, ante 32 por cento no mês anterior.

Vizcarra assumiu a Presidência em março do ano passado após a renúncia de Pablo Kuczynski em meio a acusações de corrupção promovidas pelo Congresso de maioria da oposição.

(Reportagem de Mitra Taj e Marco Aquino)

