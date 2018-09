O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Setembro de 2018 0:24 05. Setembro 2018 - 00:24

LIMA (Reuters) - O presidente do Peru, Martín Vizcarra, assinou nesta terça-feira uma lei que modifica o código penal para punir com prisão a corrupção entre trabalhadores do setor privado, um problema que tem golpeado o país andino.

O Peru se viu envolvido em 2017 num escândalo de corrupção da Odebrecht que envolveu funcionários dos últimos quatro governos e de várias empresas locais, freando grandes projetos de infraestrutura e o desenvolvimento da economia do país.

Os atos de corrupção cometidos dentro do âmbito privado serão punidos com até 4 anos de prisão e desqualificação, segundo decreto legislativo aprovado pelo Conselho de Ministros e assinado pelo presidente Vizcarra.

Segundo a regulação atual, trabalhadores do setor privado só enfrentam sanções administrativas ou monetárias por atos de corrupção.

O decreto, divulgado pelo diário oficial El Peruano, estabelece que serão sancionados sócios, acionistas ou gerentes que receberem algum tipo de benefício econômico indevido para gerar alianças ilegais em prejuízo à livre concorrência empresarial e da empresa a que pertencem.

Similar a um ato de suborno no âmbito público, a figura legal cobre um vazio no código penal frente a corrupção entre empresas privadas, segundo comunicado do Ministério da Justiça.

Vizcarra, que assumiu em março após a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, quer um referendo para acelerar um plano de reforma judicial e política depois de um escândalo de corrupção entre juízes de alto escalão estourar em julho.

(Reportagem de Marco Aquino)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português