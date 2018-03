O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Abbas fala durante reunião no Conselho de Segurança da ONU 20/2/2018 REUTERS/Lucas Jackson

Por Ali Sawafta

RAMALLAH (Reuters) - O presidente palestino, Mahmoud Abbas, culpou nesta segunda-feira o grupo islâmico Hamas por um ataque a bomba contra o comboio do primeiro-ministro Rami Hamdallah em Gaza e ameaçou acabar com esforços de reconciliação com os rivais.

O rancor entre o Hamas e a facção Fatah, de Abbas, tem aumentado desde que o comboio de Hamdallah e do chefe de segurança palestino, Majid Faraj, foi atacado por uma bomba em 13 de março. Eles não ficaram feridos.

“Nós celebramos os dois grandes irmãos (Hamdallah e Faraj) por estarem seguros após o pecaminoso e desprezível ataque que foi realizado contra eles pelo movimento Hamas na Faixa de Gaza”, disse Abbas. Ele não forneceu evidências de envolvimento do Hamas, mas disse não confiar no Hamas para investigar o incidente honestamente.

“Nós não queremos uma investigação feita por eles, nós não queremos informação deles e nós não queremos nada deles porque nós sabemos exatamente que eles, o movimento Hamas, foi aquele que cometeu este incidente”, disse.

O líder palestino afirmou que houve “zero” progresso em reconciliação, citando esforços recentes para um acordo de compartilhamento de poder na Faixa de Gaza e segurança dentro do enclave.

Em um discurso em uma cúpula da liderança palestina na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, Abbas alertou ao Hamas que o grupo terá que abandonar controle de Gaza ou arriscar tomar responsabilidade total pelo enclave e seus dois milhões de habitantes sem nenhuma ajuda da Autoridade Palestina, apoiada pelo Ocidente.

Ele disse que irá tomar as “medidas nacionais, legais e financeiras” necessárias, mas não especificou quais decisões isto irá envolver.

"Em minha capacidade como presidente do povo palestino, eu tolerei muito para poder reconquistar unidade e unir a pátria, e fui recebido com rejeição pelo Hamas e sua autoridade ilegítima”, disse.

As facções Fatah e Hamas têm tentado há anos chegar a um compromisso sobre o comando da Faixa de Gaza, mas têm repetidamente fracassado em implementar acordos, em maioria mediados pelo Egito.

